Алиев: Трагедии с самолетом AZAL можно было избежать

Президент Азербайджана Ильхам Алиев полагает, что катастрофы самолета компании Azerbaijan Airlines (AZAL), выполнявшего рейс по маршруту Баку - Грозный, можно было избежать. Об этом он заявил на встрече с семьями погибших членов экипажа и выжившими бортпроводниками лайнера, сообщает ТАСС.

В частности, по словам азербайджанского лидера, трагедии бы не произошло, "если бы были своевременно приняты меры по закрытию воздушного пространства России в районе города Грозного".

Он подчеркнул, что Баку требует справедливого расследования и наказания виновных.

Алиев также отметил, что Азербайджан мог бы согласиться на расшифровку данных, зафиксированных бортовыми самописцами самолета, Международным авиационным комитетом, если бы был уверен в объективности.



"Мы с этой структурой сотрудничали на протяжении десятилетий, и активно сотрудничали. И эта структура, по существу, занималась расследованием авиакатастроф на пространстве бывшего СССР", - сказал он.