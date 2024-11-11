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Алиев: Трагедии с самолетом AZAL можно было избежать
Президент Азербайджана Ильхам Алиев полагает, что катастрофы самолета компании Azerbaijan Airlines (AZAL), выполнявшего рейс по маршруту Баку - Грозный, можно было избежать. Об этом он заявил на встрече с семьями погибших членов экипажа и выжившими бортпроводниками лайнера, сообщает ТАСС.
В частности, по словам азербайджанского лидера, трагедии бы не произошло, "если бы были своевременно приняты меры по закрытию воздушного пространства России в районе города Грозного".
Он подчеркнул, что Баку требует справедливого расследования и наказания виновных.
Алиев также отметил, что Азербайджан мог бы согласиться на расшифровку данных, зафиксированных бортовыми самописцами самолета, Международным авиационным комитетом, если бы был уверен в объективности.
"Мы с этой структурой сотрудничали на протяжении десятилетий, и активно сотрудничали. И эта структура, по существу, занималась расследованием авиакатастроф на пространстве бывшего СССР", - сказал он.
Фото: © РИА Новости / POOL
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