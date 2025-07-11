3.75 BYN
2.93 BYN
3.42 BYN
Алису Фрейндлих наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени
Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих получила орден "За заслуги перед Отечеством" I степени. Награду вручил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Ордена артистка была удостоена за большой внесенный вклад в развитие культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность, сообщает ТАСС.
"Президент России Владимир Путин поручил мне вручить вам большую государственную награду - орден "За заслуги перед Отечеством" I степени. Вы теперь полный кавалер этого ордена. Я вас поздравляю, - сказал Беглов на церемонии. - Мы вас любим. Хочу пожелать вам успехов, удачи, здоровья и чтобы вы нас как можно больше радовали на сцене".
Фрейндлих в ответном слове поблагодарила руководство страны за высокую награду. "Всю свою жизнь - мне посчастливилось - я занималась любимым делом. Вся моя жизнь принадлежит театру, я служила ему верой и правдой и всегда была счастлива этим служением и бесконечно радовалась всю свою жизнь. У меня есть только одна заслуга - служила верой и правдой", - сказала актриса.
Вручение награды состоялось в присутствии коллектива БДТ, а также родных артистки - поздравить ее пришли дочь - актриса театра и кино Варвара Владимирова, внуки и правнуки. Гости церемонии приветствовали Фрейндлих овациями.
Президент России Владимир Путин наградил Фрейндлих орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени 8 декабря 2024 года, в день ее 90-летия. Тогда был опубликован соответствующий указ главы государства. Ордена II, III и IV степеней были присвоены артистке в 2019, 2009, 2004 годах соответственно.