Алису Фрейндлих наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени

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Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих получила орден "За заслуги перед Отечеством" I степени. Награду вручил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Ордена артистка была удостоена за большой внесенный вклад в развитие культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность, сообщает ТАСС.

"Президент России Владимир Путин поручил мне вручить вам большую государственную награду - орден "За заслуги перед Отечеством" I степени. Вы теперь полный кавалер этого ордена. Я вас поздравляю, - сказал Беглов на церемонии. - Мы вас любим. Хочу пожелать вам успехов, удачи, здоровья и чтобы вы нас как можно больше радовали на сцене".

Фрейндлих в ответном слове поблагодарила руководство страны за высокую награду. "Всю свою жизнь - мне посчастливилось - я занималась любимым делом. Вся моя жизнь принадлежит театру, я служила ему верой и правдой и всегда была счастлива этим служением и бесконечно радовалась всю свою жизнь. У меня есть только одна заслуга - служила верой и правдой", - сказала актриса.

Вручение награды состоялось в присутствии коллектива БДТ, а также родных артистки - поздравить ее пришли дочь - актриса театра и кино Варвара Владимирова, внуки и правнуки. Гости церемонии приветствовали Фрейндлих овациями.