Альтернатива НАТО: Лига арабских государств может создать общий воинский контингент

Арабский вариант НАТО может появиться на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Лига арабских государств рассматривает идею создания подобного воинского контингента. Об этом заявил заместитель генсека организации Хусам Заки.



По его словам, об инициативе вновь заговорили в Каире. Впервые идею предложил президент Египта ас-Сиси в 2015 году. Предложение внесут на обсуждение уже на следующем заседании Лиги.



Заки указал, что к разговору о создании общих вооруженных сил арабские государства подтолкнули сложившаяся ситуация на Ближнем Востоке и удары по странам Персидского залива.