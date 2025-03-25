Америка не видела подобного. Рекордное число госслужащих США ищет новую работу из-за сокращений news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6f20fe23-aae6-4afa-a6e4-cb7f814dffee/conversions/24f907e7-5546-46e4-be03-a6f8d0c9b7a7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6f20fe23-aae6-4afa-a6e4-cb7f814dffee/conversions/24f907e7-5546-46e4-be03-a6f8d0c9b7a7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6f20fe23-aae6-4afa-a6e4-cb7f814dffee/conversions/24f907e7-5546-46e4-be03-a6f8d0c9b7a7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6f20fe23-aae6-4afa-a6e4-cb7f814dffee/conversions/24f907e7-5546-46e4-be03-a6f8d0c9b7a7-xl-___webp_1920.webp 1920w

Беспрецедентное число госслужащих США ищет новую работу из-за сокращений, проводимых Департаментом эффективности правительства (DOGE), сообщает телеканал NBC со ссылкой на статистику портала для поиска работы Indeed. Об этом пишет РИА Новости.

"Мы еще никогда не видели чего-то подобного после президентской инаугурации и назначений в администрацию", - заявил телеканалу экономист портала Кори Штале.

Согласно данным Indeed, за февраль количество публикуемых заявлений о поиске работы госслужащими США, чьи ведомства сокращает DOGE, относительно января, когда президент США Дональд Трамп вступил в должность, взлетело на 60 процентных пунктов. При этом показатель среди всех американских госслужащих за тот же период поднялся почти на 12 процентных пунктов. Стартовой точкой статистические данные отмечают январь 2022 года.

По словам Штале, на данный момент для сокращаемых госслужащих не самое лучшее время для поиска работы - причиной тому неблагоприятные для лиц с высшим образованием условия. В то время, как степень бакалавра и выше, согласно данным Indeed, имеют около 70% подвергающихся сокращению госслужащих, это может усилить конкуренцию на рынке труда.