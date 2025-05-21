Америка провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

США 21 мая вновь испытали невооруженную межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III, сообщает РИА Новости со ссылкой на базу космических сил США "Ванденберг".

"Совместная команда военнослужащих Командования глобального удара ВВС США 21 мая в 00:01 по тихоокеанскому времени (10:01 мск) осуществила пуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с базы космических сил "Ванденберг" в Калифорнии", - говорится в сообщении командования.

Боеголовка ракеты преодолела около 4,2 тыс. миль (примерно 6,76 тыс. км) и достигла атолла Кваджалейн в Республике Маршалловы Острова, где располагается испытательный полигон ПВО имени Рейгана. Данные, собранные в ходе испытания, будут использованы для оценки текущих и будущих возможностей американских стратегических сил.

Командование напомнило, что подобные тесты не связаны с текущей международной обстановкой и проводятся регулярно - на сегодняшний день таких запусков уже было более 300.

В перспективе ракеты Minuteman III будут заменены на новую систему Sentinel, но до этого момента ВВС США намерены поддерживать их боеготовность в полном объеме.