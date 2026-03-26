Американская армия смягчает ограничения для новобранцев
Соединенные Штаты Америки меняют правила комплектования армии. Сразу на 10 лет повышен максимальный возраст поступления на действительную военную службу.
До марта текущего года в казармы мог отправиться лишь тот, кому не больше 32. Теперь военным может стать даже 42-летний. Кроме того, в армию может отправиться даже тот, кто пойман на владении марихуаной.
Столь резкое смягчение правил вызвано проблемами с комплектованием армии. В 2022-м, например, недобор составил 25 %. Проблемы возникают не только из-за
нежелания американцев служить. Снижается и качество человеческого материала. Многие рекруты страдают от болезней физических и душевных. Теперь вербовщикам будет полегче, хотя США сохраняют добровольную армию, тогда как в Европе вернулись к обязательному призыву практически все страны ЕС.