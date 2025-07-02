Американские чиновники дадут показания о состоянии здоровья Байдена

Дать показания по состоянию здоровья экс-президента США Байдена согласились американские чиновники.

По данным издания Politico, показания будут давать в том числе экс-руководитель аппарата Белого дома и его заместитель, а также бывший советник президента.

Первое экспертное слушание по поводу умственных способностей Байдена в ходе его президентского срока прошло 18 июня в Сенате США.

С помощью этих слушаний республиканцы надеются привлечь к ответственности всех, кто скрывал информацию об ухудшающемся здоровье 46-го президента США.