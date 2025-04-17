Американские пошлины и ответные меры на них негативно влияют на мировую торговлю - глава МВФ

Пошлины США и ответные меры других стран на них плохо влияют на мировую торговлю и экономику во многих странах. Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева в преддверии весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка, которая состоится на следующей неделе, сообщает ТАСС.

По словам главы МВФ, взаимное введение пошлин США, Китаем и странами ЕС ведет к перебоям в цепочках поставок по всему миру, колебаниям на рынках, замедлению поступления инвестиций, снижению производительности экономики во многих странах и ухудшению перспективы экономического роста.

"Когда сталкиваются гиганты, небольшие страны оказываются в перекрестных потоках, - сказала она. - Меньшие по размеру страны с развитой экономикой и большая часть стран с развивающейся экономикой в большей степени полагаются на торговлю для обеспечения экономического роста, поэтому они более уязвимы, в том числе для ухудшения финансовых условий".

Георгиева добавила, что страны с низким уровнем дохода в этой ситуации сталкиваются с дополнительными вызовами из-за прекращения помощи, поскольку страны, оказывающие ее, уделяют основное внимание решению внутренних проблем.

Глава МВФ указала на то, что мировая торговая система сейчас сталкивается с перезагрузкой: сильно возросли волатильность на финансовых рынках и неопределенность торговой политики.

"Шесть месяцев назад на этом самом месте я говорила о низком росте и высоком уровне долга. Но я также говорила об устойчивости - о странах, которые пережили крупные потрясения благодаря сильным фундаментальным показателям и гибкой политике, - отметила она. - Сейчас эта устойчивость снова подвергается испытанию перезагрузкой глобальной торговой системы. Волатильность на финансовых рынках растет, а неопределенность торговой политики зашкаливает".