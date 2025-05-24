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Американские пошлины могут стоить ФРГ 200 млрд евро
Пошлины США против ЕС могут обойтись ФРГ примерно в 200 млрд евро к концу 2028 года, посчитал кельнский Институт германской экономики.
По его данным, ВВП Германии в 2025 году снизится примерно на 0,1 %, а затем ущерб будет значительно больше. В среднем в период с 2025 по 2028 год ВВП будет на 1,1 % ниже, чем в сценарии без повышения тарифов.
Трамп заявил, что вводит 50-процентные пошлины против импорта из ЕС из-за сложности ведения торговых переговоров с Брюсселем. Он подчеркнул, что не рассчитывает на торговую сделку с Европой - либо компании переносят производство в США, либо будут платить пошлину.
Фото РИА Новости