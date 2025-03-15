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Американские военные начали крупномасштабную операцию против хуситов в Йемене
Американские военные начали крупномасштабную операцию против мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное командование Вооруженных сил США.
Операция включает серию точечных ударов по объектам хуситов с "целью защиты американских интересов, сдерживания противников и восстановления свободы судоходства", отмечается в заявлении.
Президент США Дональд Трамп 15 марта приказал ВС США начать военные действия против хуситов. Он отметил, что нападения мятежников на корабли США должны прекратиться с сегодняшнего дня. Трамп в своем сообщении также обратился к Ирану с призывом немедленно прекратить поддержку хуситов.
Ранее телеканал AI Masirah сообщал, что столица Йемена подверглась авиаударам. По информации телеканала AI Mayadeen, девять человек погибли, девять пострадали в результате ударов США и Великобритании по Йемену.-