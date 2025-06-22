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Американские ВС полностью уничтожили иранские объекты по обогащению урана

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Фото РИА Новости

Выступая в Белом доме с телеобращением к согражданам в связи с нанесением ударов по исламской республике, президент США Дональд Трамп заявил, что американские вооруженные силы полностью уничтожили иранские объекты по обогащению урана. Об этом пишет ТАСС.

"Сегодня вечером я могу сообщить всему миру, что эти удары увенчались впечатляющим военным успехом. Ключевые объекты Ирана по обогащению урана были целиком и полностью уничтожены", - сказал американский лидер.

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