3.73 BYN
2.93 BYN
3.44 BYN
Американский актер и рестлер Халк Хоган умер в возрасте 71 года
Автор:Редакция news.by
Американский актер, телеведущий и рестлер Халк Хоган умер в возрасте 71 года, пишет РИА Новости со ссылкой на портал TMZ.
"Халк Хоган умер в 71 год. <...> Медики были направлены в дом легенды WWE в Клируотер во Флориде утром в четверг, операторы говорили, что вызов был по поводу сердечного приступа", - говорится в сообщении портала.
Хоган более 30 лет был одной из главных звезд американского рестлинга, карьеру в котором он начал в 1977 году.
Также он снимался к кино, впервые появившись на экране в 1982 году в фильме "Рокки 3". Кроме того, Хоган играл в сериалах "Команда "А", "Крутой Уокер", фильмах "Коммандо из пригорода", "Неистребимый шпион".