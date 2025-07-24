Американский актер и рестлер Халк Хоган умер в возрасте 71 года

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Американский актер, телеведущий и рестлер Халк Хоган умер в возрасте 71 года, пишет РИА Новости со ссылкой на портал TMZ.

"Халк Хоган умер в 71 год. <...> Медики были направлены в дом легенды WWE в Клируотер во Флориде утром в четверг, операторы говорили, что вызов был по поводу сердечного приступа", - говорится в сообщении портала.

Хоган более 30 лет был одной из главных звезд американского рестлинга, карьеру в котором он начал в 1977 году.