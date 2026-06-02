Латвия рискует потерять 51,5 млн евро от ЕС из-за роста цен на строительство Rail Baltica
Латвия может потерять 51,5 млн евро, выделенные ЕС на возведение 8 опор моста Rail Baltica через Даугаву. Процесс строительства зашел в тупик из-за роста стоимости работ.
Когда в 2021 году принималось решение о создании железнодорожно-автомобильного моста, его стоимость оценивалась примерно в 200 млн евро. Расчеты неоднократно пересматривались, и сейчас эта сумма выросла уже минимум до 280 млн.
В марте в Брюсселе заявили о намерении прекратить финансирование проекта, указав, что основные строительные работы так и не начались, а задержка уже превысила год. Если решение будет окончательно принято, Латвии придется вернуть уже полученный аванс.
Однако в Риге не унывают: там рассчитывают повторно подать заявку на финансирование после пересмотра проекта и уточнения его стоимости.