Латвия рискует потерять 51,5 млн евро от ЕС из-за роста цен на строительство Rail Baltica

Латвия может потерять 51,5 млн евро, выделенные ЕС на возведение 8 опор моста Rail Baltica через Даугаву. Процесс строительства зашел в тупик из-за роста стоимости работ.

Когда в 2021 году принималось решение о создании железнодорожно-автомобильного моста, его стоимость оценивалась примерно в 200 млн евро. Расчеты неоднократно пересматривались, и сейчас эта сумма выросла уже минимум до 280 млн.

В марте в Брюсселе заявили о намерении прекратить финансирование проекта, указав, что основные строительные работы так и не начались, а задержка уже превысила год. Если решение будет окончательно принято, Латвии придется вернуть уже полученный аванс.