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Американский спецпрокурор, который вел расследование против Трампа, неожиданно ушел в отставку
Сохранить лицо, выслугу и пенсию. В США спецпрокурор, который проводил расследования против Трампа, внезапно ушел в отставку по собственному желанию.
Новоизбранный американский президент не раз угрожал Джеку Смиту увольнением после своей победы. Прокурор возглавлял расследования о попытке республиканца отменить результаты выборов 2020 года, а также о незаконном удержании секретных документов.
Уголовные обвинения Трамп отрицал, а после своей победы и вовсе получил к ним иммунитет.
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