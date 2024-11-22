Американский спецпрокурор, который вел расследование против Трампа, неожиданно ушел в отставку

Сохранить лицо, выслугу и пенсию. В США спецпрокурор, который проводил расследования против Трампа, внезапно ушел в отставку по собственному желанию.

Новоизбранный американский президент не раз угрожал Джеку Смиту увольнением после своей победы. Прокурор возглавлял расследования о попытке республиканца отменить результаты выборов 2020 года, а также о незаконном удержании секретных документов.