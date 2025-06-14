Суббота обещает США целый ряд заметных, чтобы не сказать судьбоносных, событий. 14 июня в стране отмечают День создания американской армии. Когда Трамп объявлял об учреждении этого торжества, он напрочь забыл уточнить, что данный праздник совпадает с его, Трампа, днем рождения.

Но вряд ли парад в Вашингтоне пройдет совершенно безмятежно: и в столице, и во многих других городах страны ожидаются выступления противников хозяина Белого дома. Американские неправительственные организации готовятся к проведению акции "Нет королям".

Протесты против политики Трампа предполагается провести в 2 тысячах населенных пунктов. На улицы выйдут миллионы американцев: жители крупных городов настроены решительно, и беспорядков, а то и полноценного мятежа избежать будет очень непросто.

Между тем, власти продолжают ужесточать полицейский контроль в крупных городах США. В Лос-Анджелесе военные продолжают задерживать нарушителей комендантского часа, действующего в центре города. В населенных пунктах Калифорнии размещены морские пехотинцы, которые подчиняются лишь приказам из Вашингтона: военные взяли на себя осуществление полицейских функций там, где калифорнийские блюстители порядка не справляются.