Американцы отыгрывают редкоземельные металлы? Какова роль КНР в ситуации на Ближнем Востоке

Противостояние на Ближнем Востоке между Ираном и Израилем с США касается не только конкретно этих стран. Какую роль в этом играет Китай, рассказал в "Актуальном интервью" эксперт в области международных отношений Олег Кухальский.

"Здесь интересна роль Китая. И мы видим, Китай выступил с достаточно даже эмоциональным, не характерным для Китая, заявлением. Причем есть информация о том, что Китай оказывает Ирану посильную помощь, в том числе с использованием спутниковой группировки. И я полагаю, это серьезная помощь, потому что именно вопросы, связанные с разведкой, с пониманием, что происходит на театре боевых действий, иранским военным сейчас не хватает", - отметил эксперт.

И роль Китая, конечно, важна, потому что Ближний Восток - это один из ключевых отрезков китайской инициативы "Один пояс - один путь". Олег Кухальский

Он напомнил, что один из логистических маршрутов доходил до израильской Хайфы. "И где эти проекты сейчас? Эти проекты погружены в ситуацию эскалации. Естественно, случайно это произошло или не случайно, история со временем даст ответ, - заявил Олег Кухальский. - Но есть определенные косвенные признаки того, что и Америка, и Израиль в том числе подразумевают и формирование новой парадигмы Ближнего Востока, в которой роль Китая не будет такой, какой видит это Китай".