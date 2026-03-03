3.73 BYN
2.92 BYN
3.41 BYN
Американцы отыгрывают редкоземельные металлы? Какова роль КНР в ситуации на Ближнем Востоке
Противостояние на Ближнем Востоке между Ираном и Израилем с США касается не только конкретно этих стран. Какую роль в этом играет Китай, рассказал в "Актуальном интервью" эксперт в области международных отношений Олег Кухальский.
"Здесь интересна роль Китая. И мы видим, Китай выступил с достаточно даже эмоциональным, не характерным для Китая, заявлением. Причем есть информация о том, что Китай оказывает Ирану посильную помощь, в том числе с использованием спутниковой группировки. И я полагаю, это серьезная помощь, потому что именно вопросы, связанные с разведкой, с пониманием, что происходит на театре боевых действий, иранским военным сейчас не хватает", - отметил эксперт.
И роль Китая, конечно, важна, потому что Ближний Восток - это один из ключевых отрезков китайской инициативы "Один пояс - один путь".
Он напомнил, что один из логистических маршрутов доходил до израильской Хайфы. "И где эти проекты сейчас? Эти проекты погружены в ситуацию эскалации. Естественно, случайно это произошло или не случайно, история со временем даст ответ, - заявил Олег Кухальский. - Но есть определенные косвенные признаки того, что и Америка, и Израиль в том числе подразумевают и формирование новой парадигмы Ближнего Востока, в которой роль Китая не будет такой, какой видит это Китай".
"Такое ощущение, что американцы отыгрывают редкоземельные металлы: "Вы не даете нам редкоземельные металлы - мы затрудним вам поставки нефти из Ирана". Схема достаточно очевидная и простая. Плюс это же дальняя линия обороны Китая. Иран - это одно из звеньев дальней зоны защиты интересов Китая. Поэтому Китай ни в коем случае не заинтересован в том, чтобы из этой цепочки стран, которые обеспечивают безопасность Китая, исчез Иран", - подчеркнул Олег Кухальский.