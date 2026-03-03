3.73 BYN
Эксперт Кухальский об операции в Иране: Планы завершить все "ковбойским наскоком" оказались блефом
Оправдываются не самые благоприятные прогнозы по ситуации вокруг Ирана: быстротечная операция США и Израиля превращается в затяжной конфликт без четкого плана, с растущей эскалацией. Такую оценку дал эксперт в области международных отношений Олег Кухальский в "Актуальном интервью".
"К сожалению, оправдываются не самые лучшие прогнозы по ситуации. Видим по первым шагам США и Израиля, что Вашингтон и Тель-Авив готовились к быстротечной операции, в ходе которой они собирались в Иране уничтожить элементы военной инфраструктуры, противовоздушной обороны, военного потенциала и лиц, принимающих решения в иранском руководстве. При всех бравурных заявлениях о том, что операция продолжается успешно, вдруг последовало заявление Трампа о том, что иранцы готовы к переговорам. Я, например, таких заявлений не слышал" - заметил эксперт.
Он заметил схожесть ситуации с той, что была в 2025 году, когда американцы и Израиль начали потихоньку вязнуть в этой операции: "То есть, нет понимания, какие шаги предпринимать, нет четкого плана действий. Вроде бы убит верховный лидер, но эскалация только продолжается. Все новые страны вовлекаются в ситуацию. В Пакистане, Ираке, других странах возникают протесты населения возле американских диппредставительств".
Ситуация, к сожалению, не улучшается. И все планы завершить операцию мгновенным "ковбойским наскоком", к сожалению, оказываются блефом.
"Такое ощущение, что ни на Соединенные Штаты, ни на Израиль реальная ситуация не оказывает определяющего воздействия. То есть они будут принимать решения, исходя прежде всего из своих интересов. А интерес их заключается даже не в вербализации отказа Ирана от ядерного оружия и ракетной программы, а в готовности Ирана занять неконфронтационную позицию в отношении Соединенных Штатов и Израиля, - обозначил он. - Если у американцев получится добиться какого-то публичного заявления Ирана о готовности на переговоры, это будет фактическим признанием достижения определенных целей в ходе операции. Это если издержки американцев, связанные с потерями, не будут нарастать. А если вдруг будут большие потери, это тоже может стать неким "стопом" операции. Поэтому надо смотреть за этими вещами, и только тогда можно будет делать какой-то вывод", - заключил Олег Кухальский.
Заявления эксперта отражают растущую тревогу: операция, задуманная как молниеносная, рискует затянуться и втянуть в конфликт новые страны и силы, делая ситуацию еще более непредсказуемой