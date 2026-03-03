Эксперт Кухальский об операции в Иране: Планы завершить все "ковбойским наскоком" оказались блефом

Оправдываются не самые благоприятные прогнозы по ситуации вокруг Ирана: быстротечная операция США и Израиля превращается в затяжной конфликт без четкого плана, с растущей эскалацией. Такую оценку дал эксперт в области международных отношений Олег Кухальский в "Актуальном интервью".

"К сожалению, оправдываются не самые лучшие прогнозы по ситуации. Видим по первым шагам США и Израиля, что Вашингтон и Тель-Авив готовились к быстротечной операции, в ходе которой они собирались в Иране уничтожить элементы военной инфраструктуры, противовоздушной обороны, военного потенциала и лиц, принимающих решения в иранском руководстве. При всех бравурных заявлениях о том, что операция продолжается успешно, вдруг последовало заявление Трампа о том, что иранцы готовы к переговорам. Я, например, таких заявлений не слышал" - заметил эксперт.

Он заметил схожесть ситуации с той, что была в 2025 году, когда американцы и Израиль начали потихоньку вязнуть в этой операции: "То есть, нет понимания, какие шаги предпринимать, нет четкого плана действий. Вроде бы убит верховный лидер, но эскалация только продолжается. Все новые страны вовлекаются в ситуацию. В Пакистане, Ираке, других странах возникают протесты населения возле американских диппредставительств".

Ситуация, к сожалению, не улучшается. И все планы завершить операцию мгновенным "ковбойским наскоком", к сожалению, оказываются блефом. Олег Кухальский

"Такое ощущение, что ни на Соединенные Штаты, ни на Израиль реальная ситуация не оказывает определяющего воздействия. То есть они будут принимать решения, исходя прежде всего из своих интересов. А интерес их заключается даже не в вербализации отказа Ирана от ядерного оружия и ракетной программы, а в готовности Ирана занять неконфронтационную позицию в отношении Соединенных Штатов и Израиля, - обозначил он. - Если у американцев получится добиться какого-то публичного заявления Ирана о готовности на переговоры, это будет фактическим признанием достижения определенных целей в ходе операции. Это если издержки американцев, связанные с потерями, не будут нарастать. А если вдруг будут большие потери, это тоже может стать неким "стопом" операции. Поэтому надо смотреть за этими вещами, и только тогда можно будет делать какой-то вывод", - заключил Олег Кухальский.