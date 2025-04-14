Американцы ожидают повышения цен после решения, принятого Трампом

Три четверти американцев ожидают повышения цен в США в краткосрочной перспективе после решения, принятого президентом страны Дональдом Трампом о введении импортных пошлин. Об этом свидетельствуют данные опроса телеканала CBS News, проведенного совместно с организацией YouGov, сообщает РИА Новости.

Как следует из результатов опроса, 75 % респондентов признались, что в краткосрочной перспективе ждут роста цен в США. Не ожидают изменений 20 % опрошенных. Еще 5 % прогнозируют снижение. В долгосрочной перспективе повышения стоимости товаров в США ожидают 48 % участников исследования.

Опрос также показал, что почти две трети американцев ожидают ухудшения состояния экономики в результате действия пошлин также в краткосрочном периоде.

Оценивая свое отношение к проводимой торговой политике главы государства, 58 % респондентов заявили, что выступают против нее, остальные 42 % поддержали действия президента.