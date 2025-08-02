Американцы с ужасом ждут ввода пошлин на китайские товары, которые доминируют на рынке в стране

В Соединенных Штатах бушует потребительская паника: граждане закупаются в магазинах про запас. Американцы боятся роста цен и сокращения предложения.



Главная причина - ввод Трампом пошлин в отношении многих стран. 1 августа он подписал указ об установлении сборов с товаров сразу 69 стран.



Однако к росту тарифов уже давно начали готовиться торговые сети: они запасаются импортным товаром, который вскоре обложат пошлинами. Отмечается рост потребительской активности на 25 %, но это не связано с растущей экономикой. Американцы с ужасом ждут ввода пошлин на китайские товары, которые сейчас доминируют на местном рынке: Вашингтон и Пекин еще ведут переговоры, но пошлины вырастут - и с ними вместе обязательно вырастет стоимость жизни.