Парламент Нидерландов пошел наперекор премьер-министру страны. Законодатели большинством голосов приняли решение не участвовать в брюссельской авантюре по перевооружению Европы. Побуждение не от миролюбия, главная причина отказа - чересчур большие финансовые риски.



Ранее премьер Нидерландов согласился на реализацию плана по европейскому перевооружению Урсулы фон дер Ляйен на сумму 800 млрд евро. Деньги планировалось взыскать в том числе с членов ЕС.



Амстердам посчитал это слишком обременительным. Теперь, как пишет издание "Фолкскрант", премьеру придется возвращаться в Брюссель с объяснениями и необходимостью пересмотреть план.

Это решение стало неожиданным поворотом, особенно на фоне того, что премьер-министр страны Дик Схоф ранее поддержал план на уровне ЕС .

Основная причина, озвученная в ходе обсуждений и отраженная в материалах голландской прессы, например, газеты Volkskrant, - это слишком высокие финансовые риски.

Факт Инициатива Еврокомиссии, предложенная фон дер Ляйен, предполагает выделение 800 млрд евро на укрепление оборонного потенциала Европы. Значительная часть этих средств - около 150 млрд евро - должна быть собрана через совместное заимствование, то есть выпуск еврооблигаций.

Нидерланды, как страна с традиционно осторожной фискальной политикой, выступили против этой схемы. Депутаты опасались, что в случае долгового кризиса Нидерландам придется брать на себя обязательства по выплатам за менее стабильные экономики, такие как Италия, Испания или Португалия. В Нидерландах это воспринимается как угроза национальным интересам и финансовой устойчивости.

Интересно, что решение парламента не обязательно означает полный отказ Нидерландов от поддержки европейской обороны. Партия "Новый общественный договор" (NSC), возглавляемая русофобом Питером Омцигом, подчеркивала, что выступает не против самой идеи перевооружения, а против конкретного финансового плана Еврокомиссии. Это отражает более глубокий скептицизм части голландских политиков к централизованным решениям ЕС.

Контекст тоже важен: голосование прошло на фоне неопределенности вокруг мирных инициатив Дональда Трампа по Украине и общей напряженности в Европе из-за конфликта на Востоке.

Нидерланды, как страна НАТО и ЕС, традиционно поддерживают коллективную безопасность, но в этот раз внутренние политические разногласия и прагматизм взяли верх. Теперь Схофу придется возвращаться в Брюссель и корректировать позицию страны, что может повлиять на итоговый план Еврокомиссии, который должны представить уже на следующей неделе.