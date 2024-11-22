Аналитик БИСИ предположил, что вопрос вступления Украины в Евросоюз не так важен для Киева

В связи с тем, что транзит российского газа через Украину прекратился, Словакия заняла крайне жесткую позицию по отношению к Украине. Об этом сказал аналитик Белорусского института стратегических исследований Никита Татищев в эфире "Первого информационного" .

По его словам, со стороны Словакии уже звучало заявление о том, что страна воспользуется правом вето в ответ на интеграционные поползновения Украины в отношении ЕС.

"И здесь бы я хотел сделать акцент на том, что Украина не могла не просчитать, что такие заявления будут. Значит, либо эти заявления игнорируются, потому что их не воспринимают всерьез, либо вопрос вступления Украины в Евросоюз не так важен и этим можно пожертвовать ради каких-то сиюминутных тактических вопросов, - считает Никита Татищев. - То есть за темой газового конфликта скрываются другие темы, скрываются темы украинской стратегии и реального отношения Украины к евроинтеграции".