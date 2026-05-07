Аналитик Наджаров о конфликте между США и Ираном: Последнее слово будет за Тегераном
Ситуация вокруг судоходства в Ормузском проливе остается напряженной. Президент США Дональд Трамп приостановил операцию по проводке судов через артерию. Ответа из Тегерана пока нет.
Сейчас самое актуальное - создать такие условия, чтобы судоходство стало возможным. Но даже пока с этим договориться не могут.
"Американцы явно идут с максималистических позиций, которые совершенно не соответствуют тем военно-политическим реалиям, которые сложились на данный момент, ведь военными средствами американцы своих целей достичь не смогли", - обозначил эксперт.
В то же время, по его словам, иранцы сами занимают максималистическую позицию, потому что чувствуют, что в конечном счете у них есть козырь в рукаве: "Можно даже сказать, что в данной ситуации, в этой четвертой войне в заливе, у Ирана есть определенное преимущество в лестнице эскалации. То есть, последнее слово в конечном счете, самый разрушительный удар, будет именно за Ираном, потому что именно Иран обладает возможностью нанести массированный удар по нефтедобывающей и нефтетранспортной инфраструктуре стран залива, что окончательно вернет весь мир в рецессию, потому что это уничтожит 20-30 % глобального предложения нефти, причем на годы".
Фото: БЕЛТА