Андрей Бабиш стал новым премьер-министром Чехии

9 декабря Андрей Бабиш стал премьером Чехии. Его партия победила на парламентских выборах в октябре и сформировала коалицию с правой партией "Свобода и прямая демократия" и движением "Автомобилисты".

Приход Бабиша к власти вызывает у брюссельской верхушки серьезные опасения. Как пишет Politico: Чехия отныне может сорвать западную помощь Киеву. Более того, Бабиш сможет сформировать альянс с Венгрией и "склонить Центральную Европу в антиевропейском направлении". Politico уточняет: вместе с Орбаном и словаком Фицо Бабиш способен парализовать работу Еврокомиссии по ключевым вопросам.