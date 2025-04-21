Англоязычные СМИ назвали трех наиболее вероятных преемников Папы Римского Франциска

Фото АР news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f89c1c3f-dec5-49dc-a016-138d15ca2121/conversions/820646a0-2a45-4919-93fe-eff71be0e255-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f89c1c3f-dec5-49dc-a016-138d15ca2121/conversions/820646a0-2a45-4919-93fe-eff71be0e255-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f89c1c3f-dec5-49dc-a016-138d15ca2121/conversions/820646a0-2a45-4919-93fe-eff71be0e255-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f89c1c3f-dec5-49dc-a016-138d15ca2121/conversions/820646a0-2a45-4919-93fe-eff71be0e255-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото АР

Трех кардиналов Римско-католической церкви англоязычные СМИ называют в качестве наиболее вероятных преемников Папы Римского Франциска. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается в исследовании компании "Крибрум", проведенном по заказу Аналитического центра ТАСС, это итальянцы Пьетро Паролин и Маттео Дзуппи, а также филиппинец Луис Тагле. Сообщается, что количество упоминаний Паролина в медиа больше в три раза, чем Тагле и Дзуппи. Примерно так же предпочтения распределяются в социальных сетях, ведущихся на английском языке.

В период с 21 по 28 апреля было зафиксировано и проанализировано более 16,5 тыс. публикаций в 1214 изданиях с потенциальным охватом аудитории 352 млн человек, а также более 60 тыс. постов в соцмедиа от 29,4 тыс. авторов. Их прочитали более 134 млн человек.

Как заявили в службе Печати Святого престола, конклав в Ватикане для выборов нового Папы Римского соберется 7 мая. Коллегия кардиналов насчитывает 252 иерарха, из них в конклаве примут участие 135, имеющих право голоса. К ним относятся кардиналы в возрасте до 80 лет, и каждый из них может считаться потенциальным претендентом на папский престол. Конклав проходит в Сикстинской капелле. Каждый день проводятся по четыре голосования. Для избрания необходимо набрать две трети голосов. Об избрании нового предстоятеля Римско-католической церкви извещает белый дым из трубы, которая хорошо видна с площади Святого Петра.