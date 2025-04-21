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Англоязычные СМИ назвали трех наиболее вероятных преемников Папы Римского Франциска
Трех кардиналов Римско-католической церкви англоязычные СМИ называют в качестве наиболее вероятных преемников Папы Римского Франциска. Об этом сообщает ТАСС.
Как отмечается в исследовании компании "Крибрум", проведенном по заказу Аналитического центра ТАСС, это итальянцы Пьетро Паролин и Маттео Дзуппи, а также филиппинец Луис Тагле. Сообщается, что количество упоминаний Паролина в медиа больше в три раза, чем Тагле и Дзуппи. Примерно так же предпочтения распределяются в социальных сетях, ведущихся на английском языке.
В период с 21 по 28 апреля было зафиксировано и проанализировано более 16,5 тыс. публикаций в 1214 изданиях с потенциальным охватом аудитории 352 млн человек, а также более 60 тыс. постов в соцмедиа от 29,4 тыс. авторов. Их прочитали более 134 млн человек.
Как заявили в службе Печати Святого престола, конклав в Ватикане для выборов нового Папы Римского соберется 7 мая. Коллегия кардиналов насчитывает 252 иерарха, из них в конклаве примут участие 135, имеющих право голоса. К ним относятся кардиналы в возрасте до 80 лет, и каждый из них может считаться потенциальным претендентом на папский престол. Конклав проходит в Сикстинской капелле. Каждый день проводятся по четыре голосования. Для избрания необходимо набрать две трети голосов. Об избрании нового предстоятеля Римско-католической церкви извещает белый дым из трубы, которая хорошо видна с площади Святого Петра.
26 апреля был похоронен 266-й Папа Римский Франциск, занимавший престол Святого Петра с 2013 года. Он умер 21 апреля в возрасте 88 лет на следующий день после Пасхи, которую впервые за 11 лет католики и православные отмечали одновременно. 20 апреля Франциск благословил верующих по случаю Пасхи. Утром следующего дня он умер от инсульта, возникшего на фоне хронических заболеваний и вызвавшего кому и остановку сердца.