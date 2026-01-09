Аномальные погодные условия охватили всю Европу

Сильнейшие штормы накрыли почти всю континентальную Европу. Во Франции хозяйничает шторм "Горетти". Сильные ветры обесточили примерно 380 тыс. домохозяйств.

В ряде департаментов зафиксированы десятки случаев падений деревьев, в том числе на дороги, автомобили и жилые дома. МВД Франции сообщает о нескольких пострадавших.

Шторм прошел и через Великобританию. Для региона Корнуэлл и островов Силли действует красный уровень тревоги из-за сильного ветра. В центральных районах ожидается до 30 см снега.

Шторм достиг и Чехии. Сильный снегопад вызвал некоторые перебои в движении транспорта, включая отмену рейсов в пражском аэропорту.