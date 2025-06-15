Антиправительственные протесты в США продолжаются

Протесты не прекращаются в США. Накануне в 1,5 тыс. городов люди митинговали против действий администрации Трампа в отношении нелегальных мигрантов и использования армии и Нацгвардии для подавления протестов. Многие марши прошли мирно, но не обошлось без эксцессов - в бунтующем Лос-Анджелесе активистов разгоняли слезоточивым газом и резиновыми пулями, применялись светошумовые гранаты, демонстрантов теснила конная полиция.

В Джорджии полиция использовала слезоточивый газ против митингующих. Выстрелы прогремели во время акции в Солт-Лейк-Сити. Один человек получил тяжелые ранения, стрелка задержала полиция, его мотивы выясняются.

В Филадельфии в демонстрации приняли участие 80 тыс. человек. Против них направили отряды полиции на велосипедах - людей валили на землю и задерживали.

Сотни людей собрались в столице США - Вашингтоне. Участники несли плакаты "Где надлежащая правовая процедура?", "Нет фашистскому военному параду Трампа".