Антивоенные протесты проходят по всему миру

Мир охватили антивоенные протесты. Жители Рима провели символическую акцию против происходящего в Газе. По улицам города пронесли список фамилий более чем 21 тыс. детей, погибших в результате военных действий.

За мир на Ближнем Востоке вышли и тысячи жителей Буэнос-Айреса. Они выступили в поддержку палестинского народа и в знак протеста против эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Текущая ситуация вокруг Ирана вывела на улицы сотни протестующих в Гааге. Они прошли маршем перед зданием старого посольства США, выражая несогласие с американо-израильской военной операцией на Ближнем Востоке.