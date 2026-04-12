Антивоенные протесты проходят по всему миру
Мир охватили антивоенные протесты. Жители Рима провели символическую акцию против происходящего в Газе. По улицам города пронесли список фамилий более чем 21 тыс. детей, погибших в результате военных действий.
За мир на Ближнем Востоке вышли и тысячи жителей Буэнос-Айреса. Они выступили в поддержку палестинского народа и в знак протеста против эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Текущая ситуация вокруг Ирана вывела на улицы сотни протестующих в Гааге. Они прошли маршем перед зданием старого посольства США, выражая несогласие с американо-израильской военной операцией на Ближнем Востоке.
Призвали к прекращению боевых действий ЦАХАЛ и жители Тель-Авива. Участник акции держали в руках антивоенные плакаты, скандируя: "Большие страдания в Ливане не принесут нам безопасности". Демонстранты заявили, что нельзя постоянно жить в условиях войны.