Апелляционный суд Румынии признал недействительной отмену президентских выборов

В Румынии апелляционный суд постановил, что результаты первого тура президентских выборов, состоявшихся в ноябре 2024 года, были отменены неправомерно. Таким образом, если следовать букве закона, теперь необходимо проводить второй тур: в нем гарантированно побеждает Джорджеску, остающийся уже около месяца под домашним арестом.

Решение апелляционного суда может быть оспорено в течение недели. Если этого не произойдет, оно вступит в силу. Учитывая, что снятие с предвыборной дистанции самого популярного политика страны - Джорджеску - было совместной операцией официального Бухареста и руководства ЕС, в Румынии следует ждать серьезной политической турбулентности.

Самому Джорджеску как раз на днях продлили срок пребывания под домашним арестом еще на два месяца - специально для того, чтобы он не возглавил протесты по результатам выборов, назначенных на май.