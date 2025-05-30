Апелляционный суд США объявил торговые пошлины Трампа законными

Американскую государственную машину серьезно трясет на судебных ухабах. За последние дни здесь было принято сразу несколько взаимоисключающих судебных решений.

Сначала Конституционный суд приостановил указ Трампа об установлении тарифов, а деньги, собранные во исполнение этого решения, было приказано вернуть. Речь идет о четверти триллиона долларов: без этих средств в бюджете возникла огромная брешь.

Позднее Апелляционный суд отменил решение Конституционного: тарифы и пошлины вновь объявлены законными. Не ясно, правда, надолго ли? Иски по поводу новаций Трампа продолжают рассматриваться в ряде американских судов.