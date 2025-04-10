Apple из-за пошлин заказала чартерный рейс для перевозки 600 тонн iPhone из Индии

Американская корпорация Apple заказала чартерный рейс, чтобы перевезти из Индии в США 600 тонн iPhone. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

"Источники сообщили, что технологический гигант Apple заказал чартерный рейс для доставки 600 тонн iPhone, или около 1,5 млн единиц, из Индии в США после того, как компания увеличила производство в стране в попытке справиться с пошлинам (президента США Дональда - ред.) Трампа", - говорится в сообщении источника.

Других подробностей не приводится.

Ранее издание Times of India со ссылкой на высокопоставленного индийского чиновника сообщало, что Apple за последнюю неделю марта отправила из Индии в США пять самолетов с iPhone и другими продуктами.