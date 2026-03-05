Аракчи и Трамп исключили возможность перемирия между Ираном и США

На Ближнем Востоке не прекращаются взаимные атаки. Израиль, помимо ударов по Тегерану, атаковал также объекты "Хезболлы" в Бейруте: в центре ливанской столицы прогремел взрыв исключительной мощи.

Иран, в свою очередь, продолжил наносить противнику удары с максимальной интенсивностью. Известно о массированных обстрелах Тель-Авива и о ряде попаданий в районе аэропорта имени Бен-Гуриона.

ПВО не справляется с ракетами, нацеленными на американские объекты в странах Персидского залива. В Кувейте догорает база Пентагона, мощные взрывы прогремели в Дубае, в небе над Абу-Даби были уничтожены несколько иранских ракет.

При этом обе стороны конфликта настаивают на своем желании идти до конца. Об этом заявил глава иранского МИД Аракчи. По его словам, Тегеран теперь не отпустит агрессора с миром.

С аналогичным по содержанию заявлением выступил Дональд Трамп: "Они звонят и спрашивают: "Как нам заключить сделку?" Я отвечаю: "Вы немного опоздали". Сейчас мы хотим воевать даже больше, чем они".

Американские СМИ сообщают, что первые четыре дня войны обошлись Соединенным Штатам в 11 млрд долларов. К настоящему моменту у американцев будто бы истощились запасы ракет Tomahawk и THAAD.

В этой связи Белый дом намерен запросить у Конгресса дополнительные ассигнования на ведение войны. В Пентагоне ранее сообщили, что операция продлится около 100 дней.