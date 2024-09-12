Архангело-Михайловский собор в Черкассах захватили раскольники - полиция решила не вмешиваться

В "незалежнай" снова произошла атака на веру. В Черкассах развернулось настоящее сражение за Архангело-Михайловский собор, относящийся к канонической УПЦ.

Раскольники в масках ворвались в обитель во время ночной литургии с топорами и пистолетами, отбирали у верующих телефоны и не позволяли снимать происходящее действо. Вовсю применяли оружие. Пострадал церковный юрист.

При этом полиция в беснование налетчиков не вмешивалась. Сейчас собор окончательно захватили сторонники ПЦУ.

Напомним, ранее в Украине был принят закон, который предполагает ликвидацию и запрет всех общин УПЦ в течение ближайших 9 месяцев. Однако радикалы на местах, не дожидаясь истечения этого срока, регулярно пытаются отнять храмы у прихожан канонической церкви. То, что удалось реализовать на Украине, готовилось и для Беларуси. В 2020 году в программе оппозиции отдельным пунктом значилось создание Белорусской автокефальной церкви. К чему бы это привело, наглядно видим на примере страны-соседки.

Кирилл Молчанов, политолог (Украина):

"Зеленскому абсолютно безразлично, что творится на улицах, потому что он сам человек нерелигиозный, неправославный. По большому счету ему это все индифферентно. К сожалению, очень странно, что это не замечают на Западе, где как раз есть принцип свободы слова, свободы вероисповедания, свободы совести. И на данный момент я пока что не вижу какой-то силы, которая могла бы прекратить данные процессы".