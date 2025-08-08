Армения, Азербайджан и США приняли совместную декларацию о мирном урегулировании

В Белом доме состоялась встреча премьер-министра Армении с президентом Азербайджана при посредничестве Дональда Трампа.

По итогам встречи Ереван и Баку подписали мирный договор, который, как сообщается, окончательно и навсегда урегулировал конфликт между двумя государствами.

Самое спорное из решений данного мини-саммита в Белом доме - создание "Маршрута Трампа", он же - Зангезурский коридор. Речь идет об узкой полосе земель вдоль армяно-иранской границы. Коридор на 99 лет переходит под контроль американцев: там, очевидно, будет создана армейская база. Это означает, что Армения перестает быть транзитной страной - теперь она окружена государствами, которым незачем и некуда доставлять грузы через ее территорию.