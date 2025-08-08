3.71 BYN
2.99 BYN
3.49 BYN
Армения, Азербайджан и США приняли совместную декларацию о мирном урегулировании
В Белом доме состоялась встреча премьер-министра Армении с президентом Азербайджана при посредничестве Дональда Трампа.
По итогам встречи Ереван и Баку подписали мирный договор, который, как сообщается, окончательно и навсегда урегулировал конфликт между двумя государствами.
Самое спорное из решений данного мини-саммита в Белом доме - создание "Маршрута Трампа", он же - Зангезурский коридор. Речь идет об узкой полосе земель вдоль армяно-иранской границы. Коридор на 99 лет переходит под контроль американцев: там, очевидно, будет создана армейская база. Это означает, что Армения перестает быть транзитной страной - теперь она окружена государствами, которым незачем и некуда доставлять грузы через ее территорию.
Для Ирана нынешнее решение тоже вызов: страна теперь соседствует не с нейтральной Арменией, а, фактически, с землями Америки. Силы, оппозиционные премьеру Пашиняну, назвали мирный договор, заключенный в Вашингтоне, предательством. Хотя, по общему мнению экспертов, не заключить он его просто не мог.