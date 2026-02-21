Армия Ирана провела испытания новой ракеты морского базирования

Ситуация вокруг Ирана становится все более напряженной. Армия исламской республики провела накануне испытания ракеты морского базирования Sayyad-3G. Как предполагается, она станет грозным оружием, которое заставит американцев подумать, прежде чем атаковать персов. Тем временем США продолжают перебрасывать в регион авиацию: на базу в Турции отправили самолет радиоразведки, который в случае войны будет осуществлять контроль иранского воздушного пространства.

В целом американцы перебросили уже более 100 истребителей и бомбардировщиков. На подходе к Персидскому заливу находится вторая авианесущая группа во главе с кораблем "Джеральд Форд". Хотя американские СМИ допускают возможность начала военной операции уже сегодня, Трамп выделил Ирану две недели на то, чтобы дать согласие на компромисс.



Источники в Вашингтоне сообщают, что по поводу обогащенного урана сторонам удалось договориться. Однако предложения об отказе от своей программы баллистических ракет Тегеран отверг. Накануне появилась информация о старте массовых антиправительственных студенческих выступлений в Иране, вряд ли это случайным образом совпало с подготовкой американцами военной операции.