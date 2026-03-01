3.75 BYN
Армия Израиля начала новую серию ударов по Ирану
Автор:Редакция news.by
Ночью армия Израиля начала новую серию ударов по Ирану, целями атаки названы баллистические ракеты и системы ПВО.
По данным Axios, ожидается массированный бомбовый удар США с применением стратегических бомбардировщиков.
Трамп заявлял, что бомбардировки продолжатся "в течение недели, или сколько потребуется". Нетаньяху говорил об ударах по тысячам целей в Иране в ближайшие дни.
Агрессия против Ирана вывела тысячи неравнодушных людей на улицы как на Ближнем Востоке, так и в самих Штатах. В Тегеране прошла масштабная демонстрация под лозунгом "Ни компромиссов, ни капитуляции - борьба с Америкой".