Армия Израиля начала новую серию ударов по Ирану

Трамп заявлял, что бомбардировки продолжатся "в течение недели, или сколько потребуется". Нетаньяху говорил об ударах по тысячам целей в Иране в ближайшие дни.

Агрессия против Ирана вывела тысячи неравнодушных людей на улицы как на Ближнем Востоке, так и в самих Штатах. В Тегеране прошла масштабная демонстрация под лозунгом "Ни компромиссов, ни капитуляции - борьба с Америкой".