Армия Израиля заявила о ликвидации трех высокопоставленных военных командиров Ирана

Израиль во время операции в Иране ликвидировал трех высокопоставленных военных командиров исламской республики, в том числе начальника генштаба вооруженных сил и командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР), сообщила 13 июня пресс-служба ЦАХАЛ, информирует РИА Новости.

Военные отметили, что в ходе ночной операции более 200 истребителей израильских ВВС, действуя по точному указанию разведывательного управления, атаковали более 100 целей по всему Ирану, включая укрытия высокопоставленных иранских военных.

В результате ударов были убиты трое из самых высокопоставленных военных командиров Ирана - начальник штаба вооруженных сил иранского режима Мохаммад Хоссейна Бакери, командующий Корпусом стражей исламской революции Хосейна Салами и главу командования по чрезвычайным ситуациям Голама Али Рашида.