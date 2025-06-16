Армия обороны Израиля ликвидировала нового начальника Генштаба иранских ВС

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Армия обороны Израиля в ходе ночных ударов по Ирану сообщила о ликвидации начальника центрального штаба ВС Ирана (штаб войск ПВО) "Хатам-аль-Анбия" генерала КСИР Али Шадмани, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

"Армия обороны Израиля ликвидировала высокопоставленного военного командира Ирана. После получения точных разведывательных данных ночью истребители израильских ВВС атаковали штаб-квартиру в самом центре Тегерана и убили Али Шадмани", - говорится в заявлении пресс-службы ЦАХАЛ.

В пресс-службе отметили, что Шадмани "занимал должность начальника военного штаба и командующего Чрезвычайным командованием вооруженных сил", а также "командовал Корпусом стражей исламской революции и иранской армией".

По данным агентства Mehr, сообщается об эскалации конфликта между Израилем и Ираном. Армия обороны Израиля зафиксировала запуск ракет со стороны Ирана по израильской территории и работает над "перехватом угрозы". В свою очередь, средства противовоздушной обороны (ПВО) Ирана уничтожают израильские воздушные цели в небе над городом Тебриз на северо-западе исламской республики.