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Армия обороны Израиля ликвидировала нового начальника Генштаба иранских ВС
Армия обороны Израиля в ходе ночных ударов по Ирану сообщила о ликвидации начальника центрального штаба ВС Ирана (штаб войск ПВО) "Хатам-аль-Анбия" генерала КСИР Али Шадмани, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.
"Армия обороны Израиля ликвидировала высокопоставленного военного командира Ирана. После получения точных разведывательных данных ночью истребители израильских ВВС атаковали штаб-квартиру в самом центре Тегерана и убили Али Шадмани", - говорится в заявлении пресс-службы ЦАХАЛ.
В пресс-службе отметили, что Шадмани "занимал должность начальника военного штаба и командующего Чрезвычайным командованием вооруженных сил", а также "командовал Корпусом стражей исламской революции и иранской армией".
По данным агентства Mehr, сообщается об эскалации конфликта между Израилем и Ираном. Армия обороны Израиля зафиксировала запуск ракет со стороны Ирана по израильской территории и работает над "перехватом угрозы". В свою очередь, средства противовоздушной обороны (ПВО) Ирана уничтожают израильские воздушные цели в небе над городом Тебриз на северо-западе исламской республики.
Израиль 13 июня начал операцию "Восстающий лев", направленную против иранской ядерной программы. Менее чем через сутки Иран осуществил ответную атаку. Обе стороны сообщили о погибших и пострадавших в результате этих атак.