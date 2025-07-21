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Артамонов: Есть сведения, что Запад разрабатывает план "Барбаросса-2"
Военный эксперт, писатель (Россия) Александр Артамонов в одном из своих выступлений говорил, что до масштабных военных действий осталось примерно 4-5 лет. Исходя из чего сделан такой прогноз, он поделился информацией в "Актуальном интервью".
"Я предоставлю информацию, изложенную исключительно в западных документах, и которая стала мне известна во время работы специалистом по подрывной войне, по разведкам в ряде организаций и в данный момент еще в Дипломатической академии МИД России на кафедре международной национальной безопасности, где ее заведующей является Мария Захарова. Все годы, как только я стал заниматься оперативными планами Запада относительно России (а это были 2019-2020 года), мне передали определенные сведения из Брюсселя через сеть информаторов, которые настаивали на том, что Запад разрабатывает план "Барбаросса-2", - сообщил военный эксперт.
По его словам, оперативным названием плана было выбрано именно "Барбаросса-2", так как он фактически предполагал обязательное открытие фронта на северо-западе Европы (в районе Польши и Прибалтики) и создание некой провокационной атмосферы для того, чтобы это стало возможным. Все эти действия Запада напрямую касаются таких стран, как Беларусь, Польша, Литва.
Кроме этого, предполагается и возрождение проекта Люблинской унии, который был заново подписан в 2020 году и которым предусматривается создание коридора от моря до моря - то есть от Балтийского до Черного моря.
"Документ "Барбаросса-2" просили не озвучивать, потому что он был передан в том числе и устно. Человек, об этом рассказавший, некогда работал главой Службы собственной безопасности МВД Франции, был генералом МВД, профессором экономики, главой Союза правых сил Франции", - рассказал писатель.
Он также раскрыл, что в начале февраля 2022 года он дал анонс об этом плане на российском телеканале "Звезда". "Это вещь документально подтвержденная, поэтому об этом можно говорить. Если брать более поздние и уже подтвержденные вещи, то отмечу Мадридскую конференцию НАТО 2022-го, которая состоялась в июне и в ходе которой зафиксировали, каким образом будет развиваться военная кампания с Россией. Во-первых, это открытие "украинского театра" (подается как сопротивление агрессии России). Во-вторых, развитие свободолюбивых тенденций на Южном Кавказе. В-третьих, действия, касающиеся Северо-Запада РФ. К слову сказать, американский президент Дональд Трамп поставил пять пусковых установок HIMARS, которые находятся на расстоянии 150 км от Санкт-Петербурга, при том условии, что боевой радиус системы достигает до 300 км", - пояснил Александр Артамонов.
Эксперт напоследок отметил, что такие действия можно расценивать как ультраагрессивные, поэтому в данном случае надо судить не по словам Запада, а по их делам.