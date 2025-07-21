Артамонов: Есть сведения, что Запад разрабатывает план "Барбаросса-2"

Военный эксперт, писатель (Россия) Александр Артамонов в одном из своих выступлений говорил, что до масштабных военных действий осталось примерно 4-5 лет. Исходя из чего сделан такой прогноз, он поделился информацией в "Актуальном интервью".

"Я предоставлю информацию, изложенную исключительно в западных документах, и которая стала мне известна во время работы специалистом по подрывной войне, по разведкам в ряде организаций и в данный момент еще в Дипломатической академии МИД России на кафедре международной национальной безопасности, где ее заведующей является Мария Захарова. Все годы, как только я стал заниматься оперативными планами Запада относительно России (а это были 2019-2020 года), мне передали определенные сведения из Брюсселя через сеть информаторов, которые настаивали на том, что Запад разрабатывает план "Барбаросса-2", - сообщил военный эксперт.

По его словам, оперативным названием плана было выбрано именно "Барбаросса-2", так как он фактически предполагал обязательное открытие фронта на северо-западе Европы (в районе Польши и Прибалтики) и создание некой провокационной атмосферы для того, чтобы это стало возможным. Все эти действия Запада напрямую касаются таких стран, как Беларусь, Польша, Литва.

Александр Артамонов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dd25f68a-74ce-4cd5-8dc7-c4be68f302a0/conversions/9599b696-8917-4372-8cdc-4e5cfe76fac8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dd25f68a-74ce-4cd5-8dc7-c4be68f302a0/conversions/9599b696-8917-4372-8cdc-4e5cfe76fac8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dd25f68a-74ce-4cd5-8dc7-c4be68f302a0/conversions/9599b696-8917-4372-8cdc-4e5cfe76fac8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dd25f68a-74ce-4cd5-8dc7-c4be68f302a0/conversions/9599b696-8917-4372-8cdc-4e5cfe76fac8-xl-___webp_1920.webp 1920w Александр Артамонов

Кроме этого, предполагается и возрождение проекта Люблинской унии, который был заново подписан в 2020 году и которым предусматривается создание коридора от моря до моря - то есть от Балтийского до Черного моря.

"Документ "Барбаросса-2" просили не озвучивать, потому что он был передан в том числе и устно. Человек, об этом рассказавший, некогда работал главой Службы собственной безопасности МВД Франции, был генералом МВД, профессором экономики, главой Союза правых сил Франции", - рассказал писатель.

Он также раскрыл, что в начале февраля 2022 года он дал анонс об этом плане на российском телеканале "Звезда". "Это вещь документально подтвержденная, поэтому об этом можно говорить. Если брать более поздние и уже подтвержденные вещи, то отмечу Мадридскую конференцию НАТО 2022-го, которая состоялась в июне и в ходе которой зафиксировали, каким образом будет развиваться военная кампания с Россией. Во-первых, это открытие "украинского театра" (подается как сопротивление агрессии России). Во-вторых, развитие свободолюбивых тенденций на Южном Кавказе. В-третьих, действия, касающиеся Северо-Запада РФ. К слову сказать, американский президент Дональд Трамп поставил пять пусковых установок HIMARS, которые находятся на расстоянии 150 км от Санкт-Петербурга, при том условии, что боевой радиус системы достигает до 300 км", - пояснил Александр Артамонов.