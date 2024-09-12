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Артемий Лебедев в "черном списке" Латвии
МИД Латвии внес в список нежелательных персон дизайнера Артемия Лебедева и комика Валерия Пономаренко, запретив им въезд в страну на неопределенный срок.
Об этом сообщила глава ведомства Байба Браже в соцсети Х, пишет РИА Новости.
"Я приняла решение включить граждан РФ Артемия Лебедева и Валерия Пономаренко в список нежелательных для Латвии лиц и запретить им въезд в Латвию на неопределенный срок", - сообщила Байже.
Ранее Латвия на неопределенный срок запретила въезд около 150 российским гражданам, в том числе известным деятелям культуры.
Фото РИА Новости
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