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Артемий Лебедев в "черном списке" Латвии

Артемий Лебедев в "черном списке" Латвии

МИД Латвии внес в список нежелательных персон дизайнера Артемия Лебедева и комика Валерия Пономаренко, запретив им въезд в страну на неопределенный срок.

Об этом сообщила глава ведомства Байба Браже в соцсети Х, пишет РИА Новости.

"Я приняла решение включить граждан РФ ​​Артемия Лебедева и Валерия Пономаренко в список нежелательных для Латвии лиц и запретить им въезд в Латвию на неопределенный срок", - сообщила Байже.

Ранее Латвия на неопределенный срок запретила въезд около 150 российским гражданам, в том числе известным деятелям культуры.

Фото РИА Новости

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