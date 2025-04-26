Аскет и народный любимец: чем Папа Франциск удивлял людей и что завещал своей пастве

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Траурный набат раздавался над католическим миром. Колокола кафедральных соборов отмерили 88 ударов. Именно столько лет занял земной путь аргентинца Хорхе Марио Бергольо. Так в миру звали 266-го Папу Римского, который был во многом первым: первый понтифик-латиноамериканец, первый Папа-иезуит, первый Папа Франциск. Ну, а главное, он был самым народным Папой.

"Дорогие братья и сестры, с глубокой скорбью я должен объявить о кончине нашего Святого Отца. Утром в 07:35 понтифик Франциск вернулся в дом Отца", - констатировал камергер Ватикана кардинал Кевин Фаррелл.

Кевин Фаррелл news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e9a7dab0-4efb-43d7-90a7-f09010c3f150/conversions/cd379474-382a-43cf-aa05-9e68a9464438-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e9a7dab0-4efb-43d7-90a7-f09010c3f150/conversions/cd379474-382a-43cf-aa05-9e68a9464438-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e9a7dab0-4efb-43d7-90a7-f09010c3f150/conversions/cd379474-382a-43cf-aa05-9e68a9464438-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e9a7dab0-4efb-43d7-90a7-f09010c3f150/conversions/cd379474-382a-43cf-aa05-9e68a9464438-xl-___webp_1920.webp 1920w

В последнее время понтифик тяжело болел. Он перенес долгую госпитализацию из-за двусторонней пневмонии, затем осложнения. Папа даже подписал письмо с отречением в случае, если он потеряет дееспособность. Врачи предписали покой и домашнее лечение. Но Франциск решил вести максимально насыщенную для своего состояния жизнь: аудиенции, встречи, молебны.

На вопрос журналистов о том, как он отметит Пасху, Папа Франциск ответил: как смогу. И он смог быть со своей паствой в этот святой день.

Николь Уинфилд, обозреватель Associated Press:

"Папа Франциск порадовал многотысячную толпу на площади Святого Петра. Он появился на балконе, чтобы дать свое апостольское благословение в пасхальное воскресенье, а затем спустился на площадь и в своем папомобиле сделал длинный круг, приветствуя верующих, целуя младенцев, как он делал это до того, как заболел".

Николь Уинфилд news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c41092fb-bc0f-4288-beb1-680a3ac291c9/conversions/ca5f1d9a-3f22-4fd5-8779-cff9e0f8f1a3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c41092fb-bc0f-4288-beb1-680a3ac291c9/conversions/ca5f1d9a-3f22-4fd5-8779-cff9e0f8f1a3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c41092fb-bc0f-4288-beb1-680a3ac291c9/conversions/ca5f1d9a-3f22-4fd5-8779-cff9e0f8f1a3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c41092fb-bc0f-4288-beb1-680a3ac291c9/conversions/ca5f1d9a-3f22-4fd5-8779-cff9e0f8f1a3-xl-___webp_1920.webp 1920w

Как позже рассказали в Ватикане, благодарность личному помощнику за эту поездку были одними из последних слов понтифика. Традиционная пасхальная месса оказалась не самой продолжительной, но не менее радостной. К сожалению, зачитать текст своего послания Франциск уже не мог, но верующих поздравил: "Дорогие братья и сестры, счастливой Пасхи! Ведущий зачитает вам послание".

Это было последнее появление понтифика на публике. И трудно не увидеть символизм в том, что Папа Франциск был призван в небесные обители в пасхальные дни. Христиане верят, что это особое благоволение Бога. В это время уходят праведники. Причем в этом году даты воскресения Христова совпали у всех христиан планеты.

"Мы разрываемся между скорбью о смерти верховного понтифика и в то же время надеждой, надеждой, которая исходит от праздника Пасхи. И Папа Франциск был человеком надежды. Он никогда не переставал говорить, что надежда возможна для человечества. И этот человек уходит на следующий день после того, как мы отпраздновали победу Христа над смертью. Это, несомненно, один из самых прекрасных дней для того, чтобы уйти. Я уверен, что воскресший Христос примет его в свое царствие", - сказал настоятель собора Парижской Богоматери (Франция) Оливье Рибадо Дюма.

Оливье Рибадо Дюма news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aabc0ebe-002a-40e3-97a2-bf03bfecfb6b/conversions/1833b41a-ee53-4a3b-90e3-50e4d786fee3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aabc0ebe-002a-40e3-97a2-bf03bfecfb6b/conversions/1833b41a-ee53-4a3b-90e3-50e4d786fee3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aabc0ebe-002a-40e3-97a2-bf03bfecfb6b/conversions/1833b41a-ee53-4a3b-90e3-50e4d786fee3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aabc0ebe-002a-40e3-97a2-bf03bfecfb6b/conversions/1833b41a-ee53-4a3b-90e3-50e4d786fee3-xl-___webp_1920.webp 1920w

О легком пути Папы Франциска в Царствии Небесном сейчас молятся миллионы на разных языках. Многим католикам понтифик будто заново открыл двери церкви, стал нравственным ориентиром. А за честность и скромность его уважали даже атеисты.

Это потеря для человечества. Папа Франциск оставил большой след в истории. Он сделал много для Церкви. Его смерть причиняет большую боль. Мария Гонзалес, монахиня (Мексика)

"Мне очень жаль, это очень сложное время для Церкви и для всех нас, верующих людей, которые действительно любили великого папу. И я здесь прежде всего для того, чтобы возблагодарить Бога за то, что Он подарил его нам на 12 лет. Великого человека, человека из народа, Папу из народа", - поделился верующий Микеле Миралья.

Образ жизни Папы Римского

Франциск действительно был близок к пастве, как никто из предыдущих пап. С самого начала своего служения он выбрал стиль жизни, противоположный роскошным традициям его предшественников. Как и до интронизации, жил скромно, избегая мирских удовольствий и почестей. У него не было ни личного повара, ни роскошных апартаментов. Он старался как можно меньше пользоваться папским лимузином и передвигался в автобусе вместе со своими кардиналами. Франциск не уставал повторять, что очень бы хотел, чтобы церковь была бедной и для бедных.

Николь Уинфилд:

"Он много путешествовал по миру и всегда встречался с людьми в трущобах, в тюрьмах, со всеми, кто находился на обочине общества. Они были его приоритетом. Он считал, что именно им больше всего нужно услышать послание Евангелия. Он говорил, что Ватикан и католическая церковь должны быть полевым госпиталем для израненных душ. И это то, что он реализовал на протяжении всего своего папства".

Неудивительно, что в путешествиях и на больших службах Франциск ставил один за другим рекорды по количеству прихожан. В Рио-де-Жанейро - 3 тыс., а в Азии - беспрецедентные 6 млн человек.

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Спустя 4 месяца после своей интронизации в 2013 году Франциск впервые выехал за пределы Рима и конечным пунктом стал итальянский остров Лампедуза. Печально известный как перевалочный пункт для тысяч нелегальных мигрантов, бегущих от войн.

Шоком для мировых СМИ, они тогда еще не привыкли к аскетичному новому Папе, стало то, что Франциск полетел обычным коммерческим рейсом. Сократил свое сопровождение до минимума, ходил по улице без охраны, играл с детьми, общался с мигрантами. А ведь большинство из них были мусульманами. Впрочем, недаром Франциска считают понтификом, дипломатом и паломником мира.

Миротворческие инициативы

Выступая за диалог религии, он вошел в историю тем, что провел важные встречи с главами других конфессий.

Не менее значимую роль Франциск старался играть в мировой политике. В последние годы он особенно запомнился своей позицией по украинскому конфликту. В отличие от других западных лидеров, Франциск с самого начала боевых действий признавал негативную роль НАТО в развитии украинского кризиса.

Папа Римский Франциск news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5249e718-78e5-40f0-8058-dda4eeafc458/conversions/ac6cdfd0-5011-49a9-a7be-c29cd700cafb-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5249e718-78e5-40f0-8058-dda4eeafc458/conversions/ac6cdfd0-5011-49a9-a7be-c29cd700cafb-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5249e718-78e5-40f0-8058-dda4eeafc458/conversions/ac6cdfd0-5011-49a9-a7be-c29cd700cafb-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5249e718-78e5-40f0-8058-dda4eeafc458/conversions/ac6cdfd0-5011-49a9-a7be-c29cd700cafb-xl-___webp_1920.webp 1920w

Несмотря на давление Ватикана, Франциск сохранял контакты с властями России. Папа много раз предлагал посреднические услуги и предпринимал конкретные действия, чтобы достичь мира. В 2023 году он организовал поездку кардинала Дзуппи в Киев, Москву, Вашингтон и Пекин. Тогда договорились о том, как возвращать украинских детей их родителям. О своих проповедях Папа неоднократно призывал к переговорам ради мира.

Пусть звуки оружия замолкнут в Украине, пусть найдется смелость, необходимая для открытия двери для переговоров и жестов диалога, и встречи ради достижения справедливого и прочного мира. Папа Римский Франциск

В ответ на упреки в ангажированности Франциск напоминал, что Папа для всех. Он не может вмешиваться в конкретную внутреннюю политику страны. А еще был категорически против запрета киевским режимом канонической Украинской православной церкви.

Понтифик подчеркивал, что ни одна христианская церковь не должна подвергаться гонениям и упразднению, ведь молитва не является злом.

Реформация Римско-католической церкви

Франциска, как считается, выбрали для проведения реформации Римско-католической церкви. И за 12 лет понтификата он сумел немало сделать. Чего стоит борьба с коррупцией внутри церкви.

На фоне сообщения о скупке Ватиканом ценных бумаг в банке Люксембурга, неправомерных тратах и расходовании средств, предназначенных на благотворительность, Папа Римский Франциск заменил руководство Банка Ватикана, провел внешний аудит финансовой отчетности. Несколько служащих, замешанных в скандалах, были арестованы.

Кроме того, обвинения священников в католической церкви в педофилии заставили учредить комиссию по делам несовершеннолетних и принять строгие меры в отношении священников-педофилов.

Остин Айвери news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/69b4991b-52af-4da1-bb75-f7a520b0141b/conversions/3d160cb1-1246-4b9d-baa9-e4ede729bccf-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/69b4991b-52af-4da1-bb75-f7a520b0141b/conversions/3d160cb1-1246-4b9d-baa9-e4ede729bccf-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/69b4991b-52af-4da1-bb75-f7a520b0141b/conversions/3d160cb1-1246-4b9d-baa9-e4ede729bccf-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/69b4991b-52af-4da1-bb75-f7a520b0141b/conversions/3d160cb1-1246-4b9d-baa9-e4ede729bccf-xl-___webp_1920.webp 1920w

Остин Айвери, биограф Папы Франциска:

"Я думаю, он, папа Франциск, понимал, что в основе кризиса сексуального насилия лежали культура и образ мышления, который он постоянно называл клерикализмом, чувством права, которые в конечном итоге привели не только к злоупотреблению властью и сексуальному насилию, но и к его сокрытию. И он не просто принялся вводить законы и наказывать виновных, но, что еще важнее, он стремился вызвать культурное преобразование церкви, которое сделало бы клерикализм делом прошлого".

От Франциска также ждали прогрессивных изменений в позиции церкви по чувствительным для западного общества вопросам, не в последнюю очередь в отношении ЛГБТ-сообщества. И по сравнению со своими предшественниками, он действительно был более лоялен, но подчеркивал, что Ватикан продолжит настаивать на определении брака как союза исключительно мужчины и женщины.

Биографы же утверждают, что Франциск допускал послабление с одной единственной целью - вернуть верующих в лоно церкви и укрепить тускнеющие в современном западном мире христианские ценности. Именно поэтому он призвал не исключать из церковной жизни разведенных и сочетавшихся повторным браком, а также разрешил простым священникам отпускать грех аборта в случаях, когда женщины и врачи искренне раскаиваются в содеянном.

А еще он выступал категорически против эвтаназии, призывая к развитию паллиативной помощи.

Отношения с Беларусью

С Беларусью понтифика связывали особые, теплые отношения. В мае 2016 года в Апостольском дворце в Ватикане состоялась встреча президента Беларуси Александра Лукашенко с понтификом. Она продолжалась около 40 мин, из которых 25 мин Александр Лукашенко и Папа Римский Франциск общались в формате один на один.

Александр Лукашенко:

"Это была в том числе личная встреча. Прошла она очень хорошо, лучше не бывает. Мы близки с ним идеологически, у нас одинаковые взгляды на мироустройство, на развитие, на те принципы, которые я проповедую как Президент. Так случилось, что они полностью совпадают с принципами, которых Папа Франциск придерживается. И на основании этого у нас состоялся очень душевный, теплый и приличный разговор".

Встреча Президента Беларуси и Папы Франциска news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/261d9673-239a-47c2-96ac-74c52596a915/conversions/bf6553ae-f02f-4dd2-81e0-f994146eab53-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/261d9673-239a-47c2-96ac-74c52596a915/conversions/bf6553ae-f02f-4dd2-81e0-f994146eab53-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/261d9673-239a-47c2-96ac-74c52596a915/conversions/bf6553ae-f02f-4dd2-81e0-f994146eab53-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/261d9673-239a-47c2-96ac-74c52596a915/conversions/bf6553ae-f02f-4dd2-81e0-f994146eab53-xl-___webp_1920.webp 1920w

Понтифик тогда сказал, что Минск может быть местом мира. Анте Йозич, бывший Апостольский нунций в Беларуси, рассказывал, что при каждом визите в Ватикан Папа справлялся у него о белорусском лидере.

17 декабря 2024 года, поздравляя понтифика с днем рождения, Александр Лукашенко выразил надежду на встречу с Франциском на белорусской земле. Увы, небеса распорядились иначе. Но белорусы любят и ценят эту светлую личность.

Отражением жизни и принципов понтифика стала его последняя воля - быть похороненным скромно, без пафоса и помпезности. И не в соборе Святого Петра в Ватикане, а в небольшой римской церкви Санта-Мария-Маджоре, рядом с его любимой иконой - Девой Марией.