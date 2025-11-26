Энергетический кризис толкает Киев к переговорам. Об этом пишет Associated Press, ссылаясь на одного из высокопоставленных украинских чиновников. Он прямо сказал, что Украина входит в зиму в состоянии, которое уже нельзя назвать сложным, оно близко к критическому.



Вопрос разрешения ситуации перестал быть политикой и стал делом выживания. Электростанции, подстанции, объекты газовой инфраструктуры - все это под прицелом, ведь используется для военного производства и снабжения ВСУ. На этом фоне западные издания все чаще пишут о давлении со стороны США.