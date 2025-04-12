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Атлантическая скумбрия под угрозой исчезновения

Мировой популяции атлантической скумбрии грозит полное исчезновение. Ранее этот вид рыб считался экологически устойчивым, однако теперь он в опасности, пишет "Гардиан".

Виновники биологической катастрофы - Норвегия, Великобритания, Исландия и Фарерские острова. Как сообщают в Обществе сохранения морской среды, эти страны с 2009 года вылавливают скумбрию в чрезмерных объемах, нарушая всевозможные рекомендации по добыче.

Некоммерческая организация призывает ввести для стран ограничения на ловлю скумбрии, а людям заменить этот вид рыб на сельдь или сардины.

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