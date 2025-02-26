Аudi конец? Один из старейших автозаводов закрылся в Брюсселе

1 марта один из старейших автозаводов Audi в Брюсселе закрылся. На предприятии работали около 3 тысяч сотрудников. Им выплатят бонусы, а также предложат пройти курсы переподготовки.



Причиной закрытия стали трудности в сбыте продукции и большая конкуренция с китайскими производителями. Автомобильная сфера ЕС переживает один из сильнейших кризисов в своей истории. При этом закрытие заводов проходит на фоне безуспешных попыток Еврокомиссии подготовить план по поддержке отрасли.