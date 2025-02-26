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Аudi конец? Один из старейших автозаводов закрылся в Брюсселе
1 марта один из старейших автозаводов Audi в Брюсселе закрылся. На предприятии работали около 3 тысяч сотрудников. Им выплатят бонусы, а также предложат пройти курсы переподготовки.
Причиной закрытия стали трудности в сбыте продукции и большая конкуренция с китайскими производителями. Автомобильная сфера ЕС переживает один из сильнейших кризисов в своей истории. При этом закрытие заводов проходит на фоне безуспешных попыток Еврокомиссии подготовить план по поддержке отрасли.
Тем временем немецкие заводы в российско-американских переговорах уследили возможность на выживание. Производители Германии сталкиваются с проблемой удорожания затрат на производство из-за роста цен на энергоресурсы. Как пишет Bloomberg, немецкие компании надеются, что заключение мирного соглашения по Украине возобновит поставки газа из России. Это позволит улучшить экономическую ситуацию в ЕС.