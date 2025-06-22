Авиация Израиля осуществила новую серию атак на военные объекты в Иране

Кроме того, утром ВВС атаковали ракетные пусковые установки в Иране, готовые к запуску ракет в сторону территории Государства Израиль, а также солдат иранских вооруженных сил, продолжили в пресс-службе, отметив, что удары были нанесены также по пусковым установкам, которые некоторое время назад были использованы для запусков ракет в сторону территории Государства Израиль.