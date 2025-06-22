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Авиация Израиля осуществила новую серию атак на военные объекты в Иране
Автор:Редакция news.by
Авиация Израиля осуществила новую серию атак на военные объекты в Иранеnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2794023d-1965-404e-ab70-9aa8923a4237/conversions/ef3fa6b7-9aa9-4fae-a5c1-97111a5f4879-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2794023d-1965-404e-ab70-9aa8923a4237/conversions/ef3fa6b7-9aa9-4fae-a5c1-97111a5f4879-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2794023d-1965-404e-ab70-9aa8923a4237/conversions/ef3fa6b7-9aa9-4fae-a5c1-97111a5f4879-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2794023d-1965-404e-ab70-9aa8923a4237/conversions/ef3fa6b7-9aa9-4fae-a5c1-97111a5f4879-xl-___webp_1920.webp 1920w
ВВС Израиля начали новую серию ударов по военным целям на западе Ирана. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), пишет ТАСС.
Кроме того, утром ВВС атаковали ракетные пусковые установки в Иране, готовые к запуску ракет в сторону территории Государства Израиль, а также солдат иранских вооруженных сил, продолжили в пресс-службе, отметив, что удары были нанесены также по пусковым установкам, которые некоторое время назад были использованы для запусков ракет в сторону территории Государства Израиль.