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Авиация Израиля осуществила новую серию атак на военные объекты в Иране

Авиация Израиля осуществила новую серию атак на военные объекты в Иране

ВВС Израиля начали новую серию ударов по военным целям на западе Ирана. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), пишет ТАСС.

Кроме того, утром ВВС атаковали ракетные пусковые установки в Иране, готовые к запуску ракет в сторону территории Государства Израиль, а также солдат иранских вооруженных сил, продолжили в пресс-службе, отметив, что удары были нанесены также по пусковым установкам, которые некоторое время назад были использованы для запусков ракет в сторону территории Государства Израиль.

ЦАХАЛИранИзраиль