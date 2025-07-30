Австралия запретит YouTube для подростков

Австралия расширила действие запрета на использование социальных сетей подростками, включив в него YouTube. Ранее платформу планировали исключить из ограничений, но решение пересмотрели после данных о вредоносном контенте. С ним, по данным соцопроса, сталкивается 37 % несовершеннолетних пользователей YouTube. Запрет вступит в силу в декабре. И коснется всех детей и подростков до 16 лет.



Ранее власти Австралии уже ввели такие ограничения против ряда соцсетей, среди которых Facebook, Твиттер, Instagram, Snapchat и TikTok.