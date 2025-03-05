Австралия заявила о готовности отправить своих военных в числе миротворцев в Украину

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Австралия готова отправить свои войска в числе так называемых миротворцев в Украину. Заявление о присоединении к странам "коалиции желающих" сделал премьер-министр страны Энтони Альбанезе, сообщает ТАСС.

Глава правительства еще раз подтвердил готовность Австралии "твердо и неизменно поддерживать Украину". "Мы открыты для рассмотрения любых запросов об участии в будущих миротворческих усилиях", - заявил он, подчеркнув, что "это отвечает национальным интересам Австралии, поскольку происходящее в Евроатлантике имеет серьезные последствия и для Индо-Тихоокеанского региона".

Альбанезе также напомнил, что его страна уже направила 1,5 млрд австралийских долларов (950 млн долларов) на помощь Украине и обучение ее вооруженных сил, и пообещал в будущем, "исходя из возможностей и сравнительных преимуществ" Австралии, поддерживать Киев "столько, сколько потребуется".