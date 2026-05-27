Австрийские студенты протестуют против мер экономии на образовании

В Вене студенты устроили многотысячную демонстрацию. Учащиеся университетов страны протестуют против мер экономии, которые реализует правительство.

Студенты недовольны резким сокращением количества мест в учебных заведениях, переполненными аудиториями, а также общим снижением качества обучения в вузах.

На 2028 год власти страны запланировали очередное существенное сокращение бюджета системы образования. По мнению студенческих профсоюзов, это грозит Австрии опасностью: навсегда выпасть из числа стран, в которых вузовские дипломы имеют хоть какую-то ценность.