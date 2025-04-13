Автономия в действии исключена: Народное cобрание Гагаузии обвинило Кишинев в ликвидации автономии

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Народное cобрание Гагаузии обвинило официальный Кишинев в систематических действиях по ликвидации правовых основ автономии и во введении внешнего управления, следует из заявления, опубликованного на сайте законодательного органа. Об этом сообщает РИА Новости.

"Центральные власти вместо консолидации общества и выработки единой государственной стратегии развития страны избрали путь политических репрессий, давления и страха. Автономия в действии исключена, институты власти фактически выведены из правового поля автономии, фактически введено внешнее управление из Кишинева", - говорится в документе.

Накануне Конституционный суд Молдовы лишил Гагаузию права назначать прокурора автономии. Таким образом, Народное cобрание исключили из процесса формирования региональной прокуратуры.

На сегодняшнем заседании гагаузский парламент обсуждал единственный вопрос - о действиях центральных властей Молдовы по ликвидации основ функционирования автономии и дестабилизации общественно-политической обстановки в стране.

Народное собрание также обвинило Конституционный суд Молдовы в том, что он "частично утратил легитимность", и заявило о сохранении за собой права "решения вопросов внутренней и внешней политики, внешнеэкономических связей".

Депутаты призвали Кишинев немедленно прекратить антиконституционные действия по демонтажу правового института Гагаузии и провести переговоры для выработки механизмов взаимодействия между центром и автономией.

Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились в 2023 году, после победы Евгении Гуцул на выборах главы автономии. Она представляла партию "Шор", которую власти Молдовы впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. Инаугурацию Гуцул не посетил ни один представитель центральных властей, а президент Майя Санду до сих пор не подписала указ о включении ее в состав правительства, как того требует закон.