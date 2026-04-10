Axios: Ливан и Израиль договорились 14 апреля провести переговоры о перемирии

14 апреля послы Израиля и Ливана обсудят в Вашингтоне мирное соглашение, сообщает портал Axios.

Как следует из заявления офиса президента Ливана, дипломаты уже провели телефонный разговор, стороны условились организовать встречу для урегулирования конфликта.

Израильский посол в Вашингтоне подтвердил готовность к диалогу, однако категорически исключил возможность обсуждения прекращения огня с представителями движения "Хезболла". Axios также сообщает: США и Ливан просят Израиль приостановить удары. Однако премьер Нетаньяху согласия пока не дал.