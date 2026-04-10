3.74 BYN
2.89 BYN
3.37 BYN
Axios: Ливан и Израиль договорились 14 апреля провести переговоры о перемирии
14 апреля послы Израиля и Ливана обсудят в Вашингтоне мирное соглашение, сообщает портал Axios.
Как следует из заявления офиса президента Ливана, дипломаты уже провели телефонный разговор, стороны условились организовать встречу для урегулирования конфликта.
Израильский посол в Вашингтоне подтвердил готовность к диалогу, однако категорически исключил возможность обсуждения прекращения огня с представителями движения "Хезболла". Axios также сообщает: США и Ливан просят Израиль приостановить удары. Однако премьер Нетаньяху согласия пока не дал.
Как пишет Al Jazeera, число погибших в результате израильских ударов по Ливану с 2 марта достигло почти 2 тыс. человек. Еще более 6 тыс. получили ранения. В Минздраве страны подчеркивают: эта цифра неокончательная. Работа по разбору завалов продолжается.