AXIOS: Совет мира не будет ограничиваться Газой
Автор:Редакция news.by
США объявили, что полномочия Совета мира выйдут за пределы сектора Газа, сообщил портал Axios со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. По его словам, президент Трамп, скорее всего, противопоставит деятельность новой международной организации работе ООН.
Портал указывает, что приглашения в Совет мира направлены лидерам 58 стран. При этом Bloomberg пишет, что в списке 49 государств, в их числе Россия, Беларусь и Китай.
20 января в Кремле сообщили, что говорить об участии России пока преждевременно. При этом глава российского МИД Сергей Лавров заявил: "Тот факт, что в Совет мира Трамп пригласил десятки государств, говорит о том, что даже в Вашингтоне понимают невозможность разрешения конфликтов в одиночку".