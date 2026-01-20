AXIOS: Совет мира не будет ограничиваться Газой

США объявили, что полномочия Совета мира выйдут за пределы сектора Газа, сообщил портал Axios со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. По его словам, президент Трамп, скорее всего, противопоставит деятельность новой международной организации работе ООН.

Портал указывает, что приглашения в Совет мира направлены лидерам 58 стран. При этом Bloomberg пишет, что в списке 49 государств, в их числе Россия, Беларусь и Китай.